متحدث «الصحة»: الخبراء الأجانب سيقدمون الخدمات العلاجية في المستشفيات مجانا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل توقيع بروتوكول يتيح استقدام الخبراء الأجانب للعمل بالمستشفيات الحكومية مجانا، موضحًا: «منذ فترات طويلة سابقة، فإن المستشفيات المملوكة للقطاع الخاص تستقدم خبراء أجانب لتقديم الخدمة العلاجية مقابل أجر يدفعه المريض».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «ما الذي يمنع أنّ هؤلاء الخبراء يمدون زيارتهم لتقديم الخدمات العلاجية ذاتها بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان للمترددين دون مقابل، وتتحمل المستشفى الخاص الأجر».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الخبراء الأجانب سيقومون بمناظرة المرضى وإجراء التدخلات الجراحية وتدريب الطواقم الطبية الموجودة في مستشفيات وزارة الصحة والسكان على أحدث ما وصل العالم إليه في المجال الطبي.

ووصف البروتوكول بأنه يعبر عن تفكير خارج الصندوق، وبتوجيه من وزير الصحة والسكان للاستفادة، ما يحدث من أجل خدمة المواطن المصري دون أن يتحمل أي نوع من أنواع التكاليف، وبالتالي تقل الحاجة إلى إرسال المواطنين للخارج في حال عدم وجود علاج لهم داخل مصر.

وأكد أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي فإن هناك طفرة في الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالمستشفيات الحكومية، مشددًا على أن الخبراء الأجانب لا يجرون الجراحات إلا في الأماكن المجهزة، لافتًا إلى أنه خلال هذا الشهر يجرى إجراء 3 زيارات للمستشفيات في هذا الشهر.