«الصحة»: أجهزة الدولة تتكامل لتطبيق منظومة صحية شاملة منذ 2014

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ المبادرة الرئاسية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية ستشهد تطوير البنية التحتية والإنشاءات والتجهيزات، وهذا ما تم البدء فيه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة» وتطوير الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة على المستويين الإنشائي والتجهيزي.

الحرص على صحة المواطنين

وأضاف عبد الغفار خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «هناك فارق كبير جدا بين الدولة المصرية قبل وبعد عام 2014، حيث تتكامل أجهزة الدولة لتحقيق منظومة الصحة العامة، والمبادرات الرئاسية ليست مرتبطة بتقديم الخدمات العلاجية للمريض فقط، لكن وزارة الصحة والسكان حريصة على صحة المصريين، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، هي تقديم الخدمة العلاجية للمريض، ولكن هناك حرص كبير على الوقاية من الإصابة بالأمراض».

الكشف المبكر على الأمراض

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «هناك مبادرات رئاسية كثيرة تضمنت الكشف المبكر عن مختلف الأمراض، مثل ضعف السمع، والأنيميا والتقزم والسمنة في الأطفال، والأمراض الوراثية، وهناك مبادرة تم إطلاقها من أجل أن نحيا حياة صحيحة، كل جنيه ننفقه لتوعية الناس يساوي 20 جنيها سننفقه من أجل علاجهم».