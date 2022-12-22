خبير في تكنولوجيا المعلومات: خسائر «ميتافيرس» وصلت إلى 9 مليارات دولار

قال أحمد السخاوي الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع «ميتا»، الكبير والمتعلق بالميتافيرس كان يمثل مشروع بقاء للشركة، ووصفه الخبراء بأنه هام جدًا لأنه جسد أساس خطط الشركة المستقبلية، غير أن المنافسة الكبيرة التي تقف عائقا أمام الشركة بسبب تطبيق وشبكة «وتر»، إضافة مشاكل عملية البيع، تسبب في خسائر لشركة ميتا بلغت 9.4 مليار دولار خلال عام 2022.

عدم وجود عائد جيد من وراء الميتافيرس رغم الإنفاق الكبير

وأضاف السخاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أبرز المشكلات التي تواجه ميتافيرس هي عدم وجود عائد جيد من وراء المشروع رغم الإنفاق الكبير الذي حظي به، إضافة إلى عدم تقديمه المشروع للناس بصورة ملموسة تمكنهم من دفع الأموال والاستثمار فيه.

قيود على مستخدمي تطبيقات ميتا بهدف التسويق للسلع والخدمات

وأوضح خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن شركة ميتا حاولت تلافي الخسارة الكبيرة التي تعرضت لها من خلال ضخ الأموال بمبالغ ضخمة، إلا أن المشكلات مازالت متواجدة وبقوة، خاصة المتعلقة ببعض شروط وأحكام الاستخدام والتي يتم تطبيقها خلال التحديثات وتتضمن العديد من القيود خاصة على الأفراد الذين يستخدمون تطبيقات شركة ميتا في التسويق، وهو ما ظهر في تصريحات الشركة الأخيرة بمقاضاة أي شخص يعلن عن منتج دون دفع ثمن الإعلان.