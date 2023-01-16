أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ.. كيلو «الطوبار» بـ 34 جنيها

أكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بكفر الشيخ، أن أسعار السمك اليوم شهدت تراجعا تراوح بين جنيهين و3 جنيهات لكل كيلو في بعض أنواع الأسماك البحرية والنيلية بالمحافظة.

أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ

وقال «كرم» في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ شهدت تراجعا في بعض الأصناف بما يعود بالنفع على المستهلكين من أهالي محافظة كفر الشيخ.

وأوضح أن أسعار الأسماك اليوم جاءت كالتالي:

سعر السمك البلطي 22 حتى 36 جنيها للكيلو بحسب الحجم.

سعر أسماك البوري «الطوبار» 34 حتى 63 جنيها للكيلو كبير الحجم.

سعر أسماك الكابوريا 34 جنيها للكيلو.

سعر السمك البياض 53 جنيها للكيلو.

سعر السمك البليمي 33 جنيها للكيلو.

سعر سمك «المبروك» 20 جنيها للكيلو.

سعر القراميط البيضاء 15جنيها للكيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن 15جنيها للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر 75 جنيها للكيلو ذات الحجم الصغير.

سعر الجمبري 237 جنيها للكيلو ذات الحجم الكبير.

سعر سمك اللوت 80 جنيها للكيلو.

سعر أسماك القاروص 147 جنيها.

تراجع أسعار السمك اليوم

وأشار «الشامي» أن أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ شهدت تراجعا جيدا خلال حركة البيع والشراء اليوم، وجاءت كالتالي:

سعر سمك موسى 83 جنيها للكيلو.

سعر سمك الدنيس 60 جنيها للكيلو.

سعر سمك الحبار 145 جنيها للكيلو.

سعر السردين 40 جنيها للكيلو.

سعر الثعابين السمكية 137 حتى 157جنيها للكيلو.

سعر سمك الوقار 140جنيها للكيلو.

سعر السمك البربوني 58 جنيها للكيلو.