أخلاقنا الجميلة.. «جراح» بأسيوط يعلن إجراء عمليات جراحية لغير القادرين مجانا

ناشد الدكتور محمد تمام، أستاذ جراحة المخ والعمود الفقري بجامعة أسيوط، المرضى غير القادرين على دفع ثمن العمليات الجراحية التي يحتاجونها، بالتواصل معه لتقديم الرعاية الصحية الكاملة قائلًا: «المريض يجي وميشلش أي هم لا فلوس ولا أي حاجة، يدفع فقط مستلزمات العملية وأنا متبرع بكامل أجري الجراحي بدون أي مقابل».

وأشار إلى أن تكاليف العمليات الجراحية تختلف من نوع لآخر ولكن متوسطها يتراوح من 30 إلى 35 ألفا.

التطوع لإجراء العمليات الجراحية

وقال «تمام»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»: «نرى مرضى كثيرين يتمكن المرض منهم ويصلون لمضاعفات كبيرة كان من الممكن السيطرة عليها في البداية بسبب عدم قدرتهم على سداد مصروفات علاج الأمراض المختلفة وإجراء الجراحات».

تابع: «قررت التطوع بإجراء عمليات جراحية للمرضى غير القادرين أو للمرضى الذين يصعب عليهم الوصول للمبادرات الرئاسية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، وذلك من دون التنسيق مع أي جهة، ونشرت تلك الفكرة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بيّ فيسبوك»».

تباين في تكاليف المستشفيات

وأضاف أستاذ جراحة المخ والعمود الفقري بجامعة أسيوط، أن تكاليف المستشفيات تختلف مستشفى لآخر، فهناك مستشفيات عالية السعر وأخرى منخفضة، موضحًا أن العديد من زملائه من تخصصات مختلفة تواصلوا معه من أجل التطوع ومساعدته في إجراء العمليات الجراحية مجانًا.