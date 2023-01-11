محمد عدوية: ليست لدي حسابات على موقع فيسبوك

أعرب محمد عدوية، عن سعادته بردود الفعل حول كليب «علي وضعنا»، الذي جمعه بوالده الفنان أحمد عدوية ومحمد رمضان، وتصدره محركات البحث، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع كامل، وأنه سعيد بهذه التجربة.

وأضاف محمد عدوية، خلال بيان، أنه يجهز للجمهور عدد كبير من المفاجآت، ويسجل أكثر من أغنية ستكون مفاجأة للجمهور.

وتابع محمد عدوية، أنه لا يوجد لديه أي حسابات شخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولا يملك سوى صفحة رسمية على فيسبوك، وصفحة رسمية على «إنستجرام» للجمهور، وليس له حساب شخصي.

وأشار إلى أنه من آخر أعمال المطرب محمد عدوية، من ألبومه الأخير «حبيبتي غريبة»، وأغنية «الناس نوعين»، التي حققت نجاحًا كبيرًا عقب طرحها على موقع يوتيوب، حيث تخطى عدد مشاهداتها المليون مشاهدة منذ طرحها منذ نحو 7 أشهر.

وطرح مؤخرًا، أيضا أغنية احمل اسم «ههد المعبد» على موقع «يوتيوب»، الأغنية من كلمات هاني رجب، وألحان وليد نور وتوزيع هارون وهندسة صوتية، وميكس خالد رؤوف.

وأيضًا أغنية «استضعفوني» عبر موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد شكري، وتوزيع وألحان مونتي ومكس وماستر خالد رؤوف، وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.