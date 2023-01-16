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القبض على 3 أشخاص متهمين بخطف مواطن في المنوفية

كتب:

محمد بركات
12:15 م | الإثنين 16 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية  ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة

تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة المركز) بحضور مجهولين لمسكنها وقيامهم بخطف زوجها - "له معلومات جنائية" .

3 أشخاص وراء الواقعة

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية توصلت جهوده  إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) مستخدمين سيارة "ملاكى" ملك أحدهم "مُحددة" وذلك لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ، أمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل إحدى المزارع وبرفقتهم المختطف.. بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلاف.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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