القبض على 3 أشخاص متهمين بخطف مواطن في المنوفية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة

تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة المركز) بحضور مجهولين لمسكنها وقيامهم بخطف زوجها - "له معلومات جنائية" .

3 أشخاص وراء الواقعة

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) مستخدمين سيارة "ملاكى" ملك أحدهم "مُحددة" وذلك لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ، أمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل إحدى المزارع وبرفقتهم المختطف.. بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلاف.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.