أماكن معرض أهلا رمضان بالجيزة والقاهرة.. وأسعار السلع المختلفة

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي بمحافظة الجيزة أمس، أنّ الدولة تستهدف إقامة 5 معارض بكل محافظة، وفي القرى ‏والنجوع، فضلا عن السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين، حيث جرى تخصيص أماكن معارض أهلا رمضان على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

أماكن معرض أهلا رمضان في الجيزة

ويمكن لسكان الجيزة الاستفادة من أسعار معرض أهلا رمضان بأسعار مخفضة من خلال السلاسل التجارية الكبرى، حيت جرى تخصيص ركن للمعرض، فضلا عن المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والمعارض بالأحياء والمدن التابعة للمحافظة فى المنيب والبدرشين والعياط والوراق والعجوزة.

أماكن معرض أهلًا رمضان في القاهرة

- حي المعصرة «شارع العروبة، أمام محطة مترو المعصرة».

- حي البساتين «أمام شركة الكهرباء، أمام المركز الأوليمبي، منطقة بير أم سلطان».

- حي دار السلام «شارع الفيوم، مجمع المدارس، شارع 9 ».

- حي 15 مايو «أمام مبنى الحي».

- حي المعادي «ميدان العرب».

- حي السيدة زينب «ميدان زينهم، منطقة المواردي».

- حي مصر القديمة «منطقة أثر النبي، خارطة الشيخ مبارك، عين الصيرة».

- حي المقطم «ميدان النافورة، والهضبة الوسطى ومنطقة السبعين فدان».

- حي الخليفة «أرض المطاحن، الأباجية، أسفل كوبري الحضارات».

- حي التبين «ميدان الساعة، شارع الصفا والمروة، ش كورنيش النيل».

- حي حلوان «عزبة الوالدة بعرب غنيم، شارع أبو رجيلة، العزبة البحرية والقبلية».

- حي طرة «منطقة شق الثعبان بالاوتوستراد، منطقة طره الأسمنت، شارع معهد امناء الشرطة».

أسعار السلع الأساسية بمعرض أهلا رمضان

يعرض الفول البلدي المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن 500 جرام، كما يعرض العدس الأصفر بسعر 17 جنيهًا لوزن 500 جرام، ويعرض سعر بيع الزيت من 29 جنيهًا ويصل إلى 47 جنيهًا حسب النوع والحجم.

كما يعرض اللحم البرازيلي المجمد بـ79 جنيها، واللحم السوداني المُبرد بـ115 جنيها، واللحم البلدي بدءا من 140 جنيها، ويعرض سعر الأرز المُعبأ من 14 حتى 18 جنيهًا حسب نسبة الكسر للكيلو.

ويباع في منافذ أهلا رمضان السكر بدءا من 14 جنيهًا ويصل إلى 16 جنيهًا للكيلو، وتعرض المكرونة بدءا من 5 جنيهات لوزن 400 جرام.