ضبط سلاح أبيض و«حشيش» بحوزة شخص في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواه" - هاتف محمول).بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامى.وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ(49,000) تسعة وأربعون ألف جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.