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ضبط سلاح أبيض و«حشيش» بحوزة شخص في مدينة نصر

كتب:

محمد بركات
12:24 م | الإثنين 16 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواه" - هاتف محمول).بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه  والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامى.وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ(49,000) تسعة وأربعون ألف جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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