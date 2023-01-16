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خبيرة طاقة متجددة لقناة القاهرة الإخبارية: الربط الكهربائي بين الدول له تبعات فنية

كتب:

محمد أسامة رمضان
01:34 م | الإثنين 16 يناير 2023
الدكتورة رند عواد

الدكتورة رند عواد

قال الدكتورة رند عواد، خبيرة في الطاقة المتجددة، إنّ وزير الطاقة الأردني اقترح ربط العالم كله على شبكة كهربائية واحدة، لكن هذا النوع من التصريحات يُحاط بالتحفظات، سواء فنية أو تقنية أو اقتصادية.

وأضافت خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الربط الكهربائي موجود في الدول المجاورة مثل أوروبا، وغيرها، لكن هل هناك دراسات جدوى مقدمة من الحكومة الأردنية اقتصادية وفنية على أهمية الربط في حل المشكلات الفنية في الطاقة المتجددة التي تواجهها الشبكة الأردنية، وهل ساهم الربط في تعظيم الفائدة الاقتصادية من إنتاج الطاقة من مصادر متجددة.

مخاطر الربط الكهربائي بين الدول المجاورة

وتابعت أنّ الربط الكهربائي بين الدول المجاورة له تبعات فنية ومخاطر كبيرة، مثل ما حدث في الأردن العام الماضي، بانقطاع التيار الكهربائي في الممكلة الأردنية لمدة 5 ساعات.

جدوى مشروعات الطاقة المتجددة

واستطردت: «لا أحد يسلط الضوء في داخل الحكومة الأردنية على المشكلات والجدوى الاقتصادية، من توجه الأردن كأول دولة في المنطقة العربية، إلى إنتاج طاقة متجددة وربطها على الشبكة الكهربائية، رغم تكلفتها الاقتصادية الكبيرة جدا».

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