قناة القاهرة الإخبارية: تعويم السفينة الجانحة في مضيق البوسفور

قال عمر أحمد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، إنّ جنوح سفينة في مضيق البوسفور، تسبب في توقف حركة الملاحة في الاتجاهين بالمضيق، موضحا أنّ السفينة جنحت بسبب عطل فني في محركها.

السفينة قادمة من أوكرانيا

وأضاف أحمد، خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية، أنّ السلطات التركية وجّهت عدة سفن لقطر السفينة الجانحة، متابعا أنّ فرق الإنقاذ نجحت في إعادة تعويمها، لكن لا توجد حتى الآن أي تصريحات رسمية بشأن إعادة فتح المضيق أمام حركة السفن، مشيرا إلى أنّ السفينة كانت قادمة من أوكرانيا.

وكانت لقطات تلفزيونية أظهرت قوس السفينة «إم.كيه.كيه»، التي ترفع علم «بالاو»، وتحمل 13 ألف طن من البازلاء، جانحًا بالقرب من الساحل على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور.

ملومات عن مضيق البوسفور

وتوقفت حركة الملاحة اليوم الإثنين، في مضيق البوسفور لأسباب أمنية بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا، ويربط مضيق البوسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كم، ويتراوح عرضه بين 550 متر و3000 متر.