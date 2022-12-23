أسعار القهوة تواصل الانخفاض.. تقترب من أدنى مستوى في 16 شهرا

جرى تداول عقود قهوة أرابيكا الآجلة بنحو 1.6 دولار للرطل أي 450 جراما تقريبا، في بورصة «إنتركونتيننتال»، وهو رقم ليس بعيدًا عن أدنى مستوى في 16 شهرًا عند 1.5 دولار الذي شهدته الأسواق في 18 نوفمبر.

زيادة الإمدادات العالمية

جاء الهدوء في الأسعار تحت ضغط زيادة الإمدادات العالمية، وأظهرت أحدث البيانات أن مخزونات قهوة «أرابيكا» في بورصة «إنتركونتيننتال»، انتعشت بشكل حاد إلى أعلى مستوى لها 4 أشهر تقريبا عند 609267 كيسًا من أدنى مستوى لها في 23 عامًا، عند 382695 كيسًا تم نشرها في 3 نوفمبر.

في غضون ذلك، قال التجار إن السوق ظل يركز على توقعات محصول العام المقبل في البرازيل، مع ظهور بعض المخاوف بشأن توقعات الإنتاج.

مزارعون يخفضون التوقعات

وخفض مزارعو ومصدرو البن البرازيليون مؤخرًا التوقعات بشأن محصول العام المقبل، في أكبر منتج بالعالم بعد التطور السلبي في الغالب بعد الإزهار في العديد من المناطق التي يشرفون عليها.

وفي نفس الوقت، خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لإنتاج البن في البرازيل في موسم 2022/23 بنسبة 2.6٪ إلى 62.6 مليون كيس من التقدير السابق البالغ 64.3 مليون كيس.

موعد وصول القهوة إلى أعلى مستوى لها

تاريخيًا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339 سنتًا في أبريل من عام 1977، وتوقعت منصة «تريدينج إيكونوميكس»، أنَّ يتمّ تداول القهوة عند 159 سنتًا للرطل 450 جرامًا، وأن يتمّ التداول عند 145 سنتًا في غضون 12 شهرًا.

وتعتبر قهوة «أرابيكا»، هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال «ICE»، وتمثل نحو 75% من الإنتاج العالمي، وتزرع في الغالب في البرازيل، التي تمثل 40% من إجمالي المعروض في العالم.

بينما تمثل كولومبيا المنتج الأكبر لقهوة «روبوستا»، ويستحوذ هذا النوع على النسبة المتبقية البالغة 25%، كما تمثل فيتنام نحو 15% من الإمداد العالمي، ومن بعدها إندونيسيا.