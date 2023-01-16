«شركات السياحة»: طرح برامج عمرة رجب بأسعار تبدأ من 26 ألف جنيه

كشف علاء الغمري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية،عن أن العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام بدأت حاليا في طرح برامج عمرة لشهر رجب من العام الهجري 144 بأسعار تبدأ من 26 ألف جنيه لبرامج المستوى الاقتصادي.

أسباب تقليل أسعار برامج عمرة رجب

وأضاف لـ«الوطن» أن شركات السياحة لجأت للعديد من الطرق للوصول لتلك الأسعار في ظل الارتفاعات المتتالية للريال السعودي منها اختيار فنادق بعيدة إلى حد ما عن الحرم المكي لإقامة المعتمرين، لافتا إلى أن المساكن التي اختارتها تلك الشركات تتوافق مع الضوابط التي حددتها وزارة السياحة والآثار لسكن المعتمرين المصريين بأن المسافة بين إقامة المعتمرين والحرم المكي لا تزيد عن 3 كيلو مترات.

وتابع: «المساكن التي اختارتها شركات السياحة لإقامة معتمريها مستواها جيد للغاية إلا أن بعدها عن الحرم المكي يجعل سعرها أقل وهو ما تسعى إليه الشركات حاليا في تعاقداتها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا وهي الحصول علي أجود خدمة بأقل سعر ممكن».

تقليل هامش الربح لشركات السياحة

وأشار الغمري إلى أن تلك الشركات في سبيل سعيها لجذب عدد أكبر من المعتمرين خلال عمرة شهر رجب المقبل قللت هامش ربحها لأقل قدر متاح، موضحا أن إقبال المواطنين المصريين على السفر للعمرة خلال شهر رجب ولا سيما خلال إجازات منتصف العام الدراسي التي تبدأ من يوم 27 يناير الجاري جيدة جدا حتى الآن.

وكان أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية قد أكد في تصريح سابق، أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة في 5 أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من 230 ألف معتمر.