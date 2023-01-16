قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن انطلاق الدورة الـ53 لمنتدى دافوس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا عن انطلاق الدورة الـ53 للمنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس الجبلي في سويسرا اليوم، على مدار 5 أيام تنتهي في 20 يناير الحالي.

وقال الإعلامي أحمد أبو زيد، في التقرير، إنّه في ظل الأزمات العالمية المتفاقمة، يعود المنتدى الاقتصادي العالمي للانعقاد حضوريًا عقب انتهاء قيود فيروس كورونا، حيث كان آخر تجمع شتوي للمنتدى في يناير 2020.

وأضاف التقرير أنّ النخب السياسية والاقتصادية العالمية تلتقي في دافوس طامحةً للتعاون في عالم منقسم، بين الأزمة الروسية الأوكرانية، والاختلال المناخي وقضايا العولمة، والتي تواجه أزمة وجودية في نظر الكثيرين.

وتابع التقرير أنّه بعد نحو عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يُتوقع أن يحتل النزاع وانعكاساته على السياسات العالمية في مجالات الطاقة والدفاع حيزًا كبيرًا ضمن نقاشات منتدى دافوس لهذا العام.

لم توجه الدعوة إلى أيٍ من المسؤولين الروس

وأشار التقرير إلى أنّه للعام الثاني على التوالي لم يوجه المنتدى الدعوة إلى أي من المسؤولين الروس، في رد على العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أوكرانيا، وفي المقابل أكدت كييف مشاركتها بوفد رفيع المستوى.

وكشف التقرير، عن أنّ أجندة المنتدى تشتمل عدة ملفات، على رأسها التحولات العالمية في مجال الطاقة خاصة مع التغيرات الجيوسياسية الراهنة، وقضايا التضخم الناجمة عن بعض الظاهر وتحديدًا التغيرات المناخية.

تركيز المنتدى على قضية تعافي الاقتصادي العالمي

وأوضح التقرير أنّ المنتدى سيركز على محاور أخرى، بينها قضية التعافي الاقتصادي العالمي، وتعزيز التعاون الإقليمي والاستثمار في حلول الثورة الصناعية الرابعة، فضلًا عن قيادة التحول الإيجابي في الصناعة واستدامة الموارد الغذائية.