«السياحة»: المطاعم لم تتقدم بطلبات لرفع أسعار قوائم الطعام

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن غالبية المطاعم والمنشآت السياحية لم تتقدم بطلبات إلى وزارة السياحة حاليا لرفع أسعار قوائم الطعام بها، واستمرت في البيع وفقا للأسعار التي تم اعتمادها من الوزارة خلال العام الماضي، وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات وتكاليف التشغيل.

البيع بأقل من الأسعار المعتمدة

وتابع فى تصريح خاص لـ«الوطن» قائلا «رغم تقدم بعض المطاعم والمنشآت السياحية بطلبات خلال الشهور الماضية إلى وزارة السياحة والآثار لزيادة أسعار قوائم الطعام بها واعتماد الوزارة للأسعار الجديدة إلا أنها باعت الوجبات الغذائية بها بأقل من الأسعار المعتمدة من قبل وزارة السياحة والآثار»، مرجعا ذلك إلى إدراك المطاعم أن أي زيادة في أسعار الوجبات الغذائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ستقلل من إقبال الرواد على تناول الوجبات بالمطاعم السياحية ما قد يكبدهم خسائر مالية.

مواعيد عمل المطاعم خلال الشتاء

وأشار إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية تعمل حاليا وفقا للتوقيت الشتوي، لافتا إلى أن مواعيد عمل مسارح المنوعات «الملاهى الليلية» حاليا تبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم الثاني، فيما تبدأ مواعيد عمل صالات الديسكو من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم الثاني، لافتا إلى أن مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية تبدأ حاليا من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل على أن يتم السماح لها بالمد لساعة إضافية يومى الخميس والجمعة أو فى أيام الإجازات الرسمية للدولة.

وكان محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن المطاعم والمنشآت السياحية عملت خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة وفقا لمواعيدها الطبيعية خلال فصل الشتاء.