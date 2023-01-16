رئيس الهيئة العامة للكتاب: صلاح جاهين شخصية العام في معرض القاهرة الدولي

قال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب إنَّ معرض الكتاب يأتي امتدادًا وترسيخا لما تركته لنا الحضارة المصرية التي احتفت بالكاتب والكتابة، مضيفًا أنَّ المعرض يضم 1027 ناشرًا من مصر وخارجها، وأنه تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب، والذي اختياره تأكيدا على أهمية العامية المصرية، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.

برنامج ثقافي حافل يضم 500 فاعلية ثقافية وفنية

وأوضح «بهي الدين»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب بمركز المنارة، إنه سيتم تنظيم برنامج ثقافي حافل يضم 500 فاعلية ثقافية وفنية وأبرزها محورا يهتم بالوعي، والذي يناقش عددا من القضايا المتنوعة فضلا عن الصالون الثقافي، والذي انضمت إلينا خلاله عددا من المؤسسات منها المجلس القومي للمرأة ، ومجلس مكافحة الفساد.

وتابع: «لدينا مناقشات كتب من مختلف دور النشر، فضلاً عن فاعليات وورش الطفل، كما يوجد بالمعرض يؤكد على وجود جميع المبادرات الوطنية مثل مبادرات التضامن الاجتماعي، ومبادرة الفن والثقافة للجميع لن يزيد سعر الكتاب على 20 جنيها».

أكّد أنَّ هناك اهتمام خاص بـ ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن خلال دخولهم وذويهم المعرض مجانًا، فضلًا عن الحصول على خصم خاص ومتميز على الكتب من جميع دور النشر خلال أيام المعرض.