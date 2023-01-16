طقس مدن القناة غدا.. شبورة كثيفة على الطرق وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لطقس محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد غدا الثلاثاء، موضحة تكون الشبورة مائية على الطرق صباحا، وانتشار الغيوم الكثيفة وانخفاض درجة الحرارة ليلاً.

شبورة كثيفة على الطرق

وذكر بيان الهيئة العامة للأرصاد أن طقس مدن القناة يشهد تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية إلى محافظات القناة الثلاثة والقاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وكشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى في السويس 20 مئوية والصغرى 9 درجات، ونسبة الرطوبة 52%، ونسبة سقوط الأمطار 10%، وسرعة الرياح 9 كيلو مترات في الساعة.

درجات الحرارة في الإسماعيلية

كما تسجل نسبة الرطوبة في الإسماعيلية 57%، ودرجة الحرارة العظمى 21، أما الصغرى 8 درجات، وسرعة الرياح 8 كيلو مترات في الساعة، ونسبة تساقط الأمطار 10% تقريبا، بينما تسجل بورسعيد نسبة رطوبة 75%، ونسبة سقوط الأمطار 20%، وسرعة الرياح 13 كيلو مترا في الساعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار بنسبة 9%، ودرجة الحرارة العظمى 19 أما الصغرى 12 درجة.