طقس مدن القناة اليوم.. شبورة على الطرق وانخفاض درجات الحرارة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظات القناة اليوم الجمعة 13 يناير، موضحة تكون الشبورة المائية صباحا، مع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل.

انخفاض درجات الحرارة ليلا في مدن القناة

وذكر بيان الأرصاد أن طقس مدن القناة اليوم وغدا يشهد تكون الشبورة المائية صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري وبعض مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع انخفاض الحرارة خلال الليل والصباح الباكر وانتشار الغيوم الجزئية.

درجات الحرارة وسرعة الرياح

فيما جاءت توقعات هيئة الأرصاد وتسجيلات أجهزة الرصد الداخلية بمحافظات القناة لقياسات الطقس اليوم الجمعة 13 يناير كالتالي:

- السويس العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسرعة الرياح 16 كم/ساعة.

- الإسماعيلية العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسرعة الرياح 23 كم/ساعة.

- بورسعيد العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسرعة الرياح 21 كم/ساعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد أن حالة البحر المتوسط اليوم معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية وجنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر وربع إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.