بعد مطاردته وضبطه.. أول إجراء من النيابة بشأن مضبوطات أخطر تاجر مخدرات بحلوان

خضع «أحمد ع» يبلغ من العمر 27 عاما، عاطل، لجلسة تحقيق موسعة حول تجارته الآثمة، بعد ضبطه من قبل الرائد أحمد بكر معاون مباحث حلوان، بحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش بمنطقة المساكن الاقتصادية قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة القسم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عنها.

10 طرب حشيش

وكشف التحقيقات أنه عند ورود معلومات للرائد أحمد بكر، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو «أحمد ع» يبلغ من العمر 27 سنة، عاطل ومقيم المساكن الاقتصادية، بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب استخراج إذن النيابة العامة بمداهمة منزل المذكور وتم ضبط المذكور وبحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش، وزت كيلو ونصف، ومبلغ مالي وهاتف محمول، واعترف بقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية، قال المحامي مصطفى عبدالمنعم الخبير القانوني، إنّ المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أنَّه «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا، وكان بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل».