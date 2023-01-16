غلق شارع السخاوي بمصر الجديدة لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرو وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بشارع ابن إياس والسخاوي بمصر الجديدة، ما يستلزم الغلق الكلي لشارع السخاوي بدايةً من ميدان سوق العصر وحتى تقاطعه مع الخليفة المأمون، ويكون تنفيذ الأعمال ليلا ونهارا اعتبارا من الساعة 12.05 صباح 16/1/2023 ولمدة 5 أيام فقط.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.