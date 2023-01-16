دنيا سمير غانم تنتهي من تسجيل أغنية جديدة وتهديها لوالدها

أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم انتهاءها من تسجيل أغنية جديدة مهداة منها لوالدها الراحل سمير غانم عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لها أثناء تسجيل الأغنية، وعلقت عليها قائلة: «بكرة الساعة 5 إن شاء الله.. بحبك يا بابي.. أسطورة الضحك»، ولكنها لم تكشف عن طبيعة الأغنية أو فريق العمل الذي تتعاون معه.

ذكرى ميلاد الفنان سمير غانم

وحلت ذكرى ميلاد الفنان سمير غانم، أمس الأحد، إذ أنه من مواليد عام 15 يناير عام 1935، وغيبه الموت في 20 مايو 2021 بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا.

إيمي سمير غانم تفتقد والدها ووالدتها

وتحرص الفنانة إيمي سمير غانم على نشر صور لوالدها ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن الحياة بدونهما لا تطاق، إذ أنها تشعر باشتياق شديد إليهما.