مراسل قناة القاهرة الإخبارية: النقابات العمالية بفرنسا تنوي الإضراب الخميس

قال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن النقابات العمالية للعاملين في قطاع الطاقة بفرنسا تنوي الإضراب الخميس المقبل، بسبب منع حصول الفرنسيين على النفط، واعتراضًا على قانون التقاعد الجديد الذي تنوي الحكومة الفرنسية التصديق عليه رغم اعتراض الأغلبية العظمى من العمال الفرنسيين.

خطورة الإضراب

وأضاف «شقير»، خلال مداخلة ببرنامج «مراسلونا حول العالم» مع الإعلامي حساني بشير، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «الإضراب الذي تنوي الفيدراليات العمالية تنفيذه يستهدف منع وصول الوقود والمازوت من مصافي النفط إلى محطات الوقود، وقد يكبد فرنسا العديد من المليارات وسيصيبها بالشلل».

الحكومة الفرنسية تعول على وعي الشعب

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، أن الحكومة الفرنسية تعول على وعي الشعب الفرنسي في عدم النزول إلى تلك الإضرابات، مؤكدة أن نزولهم في تظاهرات لن يحل الأزمة، خاصّة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع.