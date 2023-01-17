فسحة على «قد الإيد».. أماكن أثرية وترفيهية لقضاء إجازة نصف العام بالأقصر

تنتظر كثير من الأسر إجازة منتصف العام، للتنزه وقضاء فترة من الراحة في أجواء عائلية لطيفة، حيث يقصدون المناطق الأكثر دفئًا في هذا التوقيت من العام، لذا تعتبر محافظة الأقصر الوجه المفضلة لعدد كبير من المواطنين، لما تتميز به من طقس شتوي رائع، وحضارة وآثار تفوق ثلث آثار العالم، بالإضافة إلى أسعار الرحلات السياحية المميزة.

أسعار دخول المواقع الأثرية والترفيهية بالأقصر، نستعرضها وفقًا لما أعلنه المجلس الأعلى للآثار، لمساعدة الأسر على قضاء إجازة نصف العام بشكل مميز.

أسعار دخول المزارات الأثرية بالأقصر

- معبد الكرنك ومعبد الأقصر والدير البحري «معبد حتشبسوت» ومقبرة توت عنخ آمون: سعر دخول كل مزار 20 جنيهًا للطالب، والتذكرة شاملة زيارة طريق الكباش.

- طريق الكباش: شراء تذكرتي معبد الأقصر ومعابد الكرنك، تشمل زيارة طريق الكباش بالكامل، والمعبدين حتى المنطقة أمام مكتبة مصر العامة.

- وادي الملكات ومتحف الأقصر ومقبرة رمسيس السادس: يبلغ سعر تذكرته كل مزار منهم 10 جنيهات للطالب.

- معبد هابو «رمسيس الثالث»: سعر دخول معبد رمسيس الثالث 20 جنيهًا للزائر، و10 جنيهًات للطالب.

- معبد دير المدينة: لا يتجاوز سعر تذكرة معبد دير المدينة 10 جنيهات للزائر، و5 جنيهات للطالب.

- معبد إسنا: لا تزيد تذكرة دخوله عن 10 جنيهات للزائر، و5 جنيهات للطالب.

- متحف التحنيط: تبلغ تذكرته 20 جنيها للزائر، و5 جنيهات للطالب.

وتفتح كل المزارات الأثرية يوميًا، من السادسة صباحًا، حتى الخامسة مساءً.

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- المعدية النهرية: تمثل المعدية النهرية وسيلة لمشاهدة نهر النيل بشكل مقرب، وأرخص الطرق استقلال المعدية النهرية، التي يصل سعرها 2 جنيه لمدة 15 دقيقة.

مزارات يمكن دخولها مجانا

- الممشى السياحي: الدخول إليه مجاني، ويمكن التقاط صور خلال التواجد فيه بـ5 جنيهات للصورة الواحدة.

- جزيرة الموز: تقع بقرية الأقالتة غرب الأقصر، ودخولها مجاني.

ومن أشهر المقاهي السياحية في الأقصر، مقهى أم كلثوم الموجود وسط السوق السياحي، وهو من أقدم مقاهي المدينة، وزاره الكثير من المشاهير.