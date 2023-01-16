قناة الحياة تبرز استمرار أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية إقليت في أسوان

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «استمرار العمل لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي أبووير بقرية إقليت في أسوان ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز كوم أمبو».

إقامة المحطة على مساحة 16 فدانا

مشروع المحطة يقع على مساحة 16 فدانا، إذ تعمل المحطة بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم، كما أنها مرتبطة بـ21 محطة رفع في قرى فطيرة ونجع عواض والرغامة البلد وإقليت ومنيحة وقورتة ثالث، ووفر المشروع 1500 فرصة عمل لأهالي قرى كوم أمبو.

وذكر التقرير الذي عرضته قناة الحياة، أنّ محطة المعالجة تخدم قرى وادي العرب والمنشية الجديدة ودابود ودهميت وكشتمنة ومنشية الرغامة، والسيالة والمحرقة وقورتة أول وسبيل مكي وأبو ناجي وسبيل العرب.