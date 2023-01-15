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قناة الحياة تعرض تقريرا عن مركز شباب قرية العراقية: يخدم 20 ألف نسمة

كتب:

شريف سليمان
07:03 م | الأحد 15 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة الحياة، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مركز شباب قرية العراقية مقام على مساحة فدان ويخدم 20 ألف نسمة»، حيث أن مبادرة حياة كريمة طورت ملعب كرة القدم، وأنشأت مبنى جديد على مساحة 120 متر مربع.

مركز شباب قرية العراقية التابعة لمركز الشهداء دخل الخدمة منتصف شهر مايو الماضي، كما أن مركز الشباب مقام على مساحة فدان ويخدم 20 ألف نسمة، ويخدم قرية العراقية وأهالي عزبتي آل حبايبة وسيدي صالح.

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