مصرع عامل في حادث انقلاب جرار زراعي بالبحيرة

لقي عامل مصرعه جراء حادث انقلاب جرار زراعي في مزرعة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

انقلاب جرار زراعي في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب جرار زراعي في مزرعة، ما أدى إلى مصرع عامل، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى في البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين مصرع «محمد.ع.ع»، 53 سنة، مقيم محافظة المنوفية، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.