أخطاء يقع فيها أولياء الأمور خلال فترة الامتحانات.. «المقارنات والعبارات السلبية»

قالت ميري رمسيس باحثة تربوية، إنّ بعض الأمهات يقعن في أخطاء في مواسم الامتحانات، مشددة على ضرورة أن تعي الأمهات جيدا أن الامتحانات أوقات عادية وليست أزمة كبرى.

وأضافت «رمسيس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبدالعزيز، أنّ الامتحانات تستهدف استكشاف نقاط القوة والضعف بالمستوى التعليمي لدى الطلاب، وبالتالي فإن الامتحانات تقييم، ومن ثم فإنها ليست أزمة لكنها مرحلة.

وتابعت: «لا يجب أن نتعامل مع أبنائنا على أنهم مجرد درجات، حتى لا يقيموا أنفسهم بها، ويتسرب الإحباط لديهم، حيث يفتقد الأبناء قيمتهم وتقديرهم لذواتهم، يجب أن تتقبل الأمهات أبنائها في كل الأوقات، كما يجب على الأمهات الابتعاد عن الألفاظ السلبية مثل أنت غبي وأنت فاشل».

وواصلت: «من الطبيعي أن يشعر الأبناء بالتوتر في فترة الامتحانات، لكن هناك مرحلة من التوتر مقبولة، وهناك مرحلة أخرى يجب تهدئتها والتعامل معها، يمكن للأم أن توجه الأبناء بالتحكم في التوتر، وإبلاغه بأنها تثق فيه، وبالتالي يجب الدعم والمساندة وبث الطاقة الإيجابية، لأن الدعم النفسي تقدم الأطفال والطلاب، كما يجب الابتعاد عن المقارنات مع الأشقاء والأقارب والزملاء، لأن المقارنات تضعف الثقة من النفس».