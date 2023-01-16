منة فاروق مذيعة extra news تحصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال الدولية

ناقشت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، رسالة دكتوراه للباحثة الإعلامية منة فاروق، المذيعة بقناة «إكسترا نيوز» في مجال إدارة الأعمال الدولية، تحت عنوان «تأثير حوكمة منظمات الأعمال علي الأداء الاستراتيجي المستدام.. دراسة ميدانية على القنوات التليفزيونية المصرية الخاصة»، واجتازتها بنجاح، وذلك عقب حصول الإعلامية منة فاروق على درجة الماجستير في التخصص ذاته.

إعلاميون حضروا مناقشة رسالة الدكتوراه

مناقشة رسالة الدكتوراه، جاءت بحضور عدد كبير من الإعلاميين وشخصيات عامة وعدد من رؤساء القنوات الفضائية، ومقدمي البرامج التليفزيونية، أبرزهم الإعلامي خيري رمضان، وكذلك جابر القرموطي، فضلا عن الإعلامية رولا خرسا وشيرين الشايب وأحمد سالم.

لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه

لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه تألفت من أستاذ دكتور حسين مصيلحي، أستاذ إدارة الأعمال ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث بجامعة كفر الشيخ كرئيس للجنة، وأستاذ دكتور فريد شوشة الأستاذ المتفرغ بقسم إدارة الأعمال بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية مشرفا وعضوا، فضلًا عن أستاذ دكتور محمد عبد العليم أستاذ مساعد والقائم بعمل رئيس قسم إدارة الأعمال بأكاديمية السادات كعضو.

واستغرقت المناقشة نحو ساعتين، وانتهت بموافقة اللجنة على منح الباحثة منة فاروق درجة دكتوراه في الفلسفة بإدارة الأعمال الدولية.