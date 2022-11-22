«الغائبة الحاضرة».. صورة الإعلامية أسماء مصطفى تزين مقر «Extra News» في ذكرى رحيلها

يحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية العام الماضي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، إلا أنَّها مازالت تُزين مقر قناة «Extra News» بعد تطويره، وعلى الرغم من رحيلها العام الماضي إلا أنَّها تظل الغائبة الحاضرة على شاشة ومقر القناة التي طالما ظهرت من خلالها وقدمت عدة نشرات وبرامج خاصة، فضلًا عن حضورها الدائم في أذهان وعقول محبيها.

تطوير مقر «Extra News»

وفي لافته إنسانية، نشر الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة صور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عبارة عن بوسترات تحتوي على صور مذيعي قناة «Extra News»، بعد تطوير المبني الخاص بها، معلقًا عليها: «تطوير مقر إكسترا نيوز» متضمنًا صورة الراحلة أسماء مصطفى.

وتضمن البوستر صور كلا من: ريهام السهلي، وأية عبدالرحمن، ومحمد سعيد محفوظ، ولمي جبريل، وخلود ظهران، ونانسي نور، وعدد كبير من مقدمي البرامج والنشرات على شاشة «Extra News»، كما تضمن أيضًا صورة الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى التي كانت تطل علينا من شاشة «Extra News» في برنامج «هذا الصباح».

تفاصيل وفاة أسماء مصطفى

تعرضت الإعلامية أسماء مصطفى في منتصف أكتوبر من العام الماضي، لوعكة صحية، اعتذرت على أثرها عن عدم مشاركة تجربتها في مقاومة مرض السرطان مع متابعيها مثل بقية المشاهير، وأكّدت وقتها أنَّ حالتها الصحية معقدة، وظل الفريق الطبي يحاول الوصول إلى بروتوكول علاج كيماوي يناسب حالتها المتأخرة نسبيًا، واعتذرت عن تقديم بث مباشر لطمأنة محبيها، مشيرة إلى أنًها لن تظهر وهي بهذه الحالة الصحية.