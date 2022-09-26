حريق عمارة في السوق السياحي بأسوان.. النيران تلتهم محتويات عقارين

سحابة سوداء غطت سماء محافظة أسوان، بينما تصاعدت ألسنة اللهب فور نشوب حريق عمارة في السوق السياحي بأسوان، متسبباً في حالة من الفزع بعدما التهمت النيران المحال التجارية والعيادات الطبية والمكاتب الإدارية، فضلاً عن الشقق السكنية نظراً لكون العقار «سكني - تجاري»، فيما هرع الأهالي لإطفاء الحريق بأنفسهم حتى وصول قوات الحماية المدنية.

حريق عمارة في السوق السياحي

وتبين أنّ حريق اليوم، نشب في محل عطارة بالسوق السياحي بأسوان، وانتشرت النيران سريعاً وامتدت إلى باقي العقار السكني ثم العقار المجاور، كما التهمت النيران محول ولوحة كهربائية، وجرت السيطرة عليه دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات بين المواطنين.

بلاغ بنشوب حريق بالسوق السياحي

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، بلاغاً من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق هائل بعمارة في السوق السياحي بأسوان، وتحديداً في شارع البصالي المتفرع من السوق، وامتداد الحريق للشقق السكنية.

9 سيارات إسعاف تخمد الحريق

وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة توجه سيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء لإخماد حريق أسوان اليوم، فيما تم الدفع بـ 9 سيارات إطفاء التي انتقلت على الفور وتمكنت من إخماد حريق عمارة السوق السياحي بأسوان، ثم تبريد مكان الحريق لحين اشتعال النيران مجدداً.

شقق سكنية ومحال وعيادات

وعقب إخماد النيران تبينّ أنّ العقار «سكني - تجاري»، حيث يضم عدة محال عطارة، فضلاً عن عيادات طبية وبعض المكاتب الإدارية وشقق سكنية.

محافظ أسوان يتفقد الحريق

وانتقل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى مكان حريق عمارة السوق السياحي اليوم، ووجه بحصر عدد الأسر المتضررة من الحريق، موجهاً بسرعة تدبير إيواء بصورة عاجلة وفورية لهم، فضلاً عن توجيهاته بفتح شارع جانبي للسوق السياحي وذلك لمواجهة أي حريق قد يندلع مجدداً.

فتح الشارع المجاور للقسم

وشدد محافظ أسوان على ضرورة مراجعة منظومة الحريق في السوق السياحي، وفتح الشارع المجاور لقسم شرطة أول أسوان، والمؤدي إلى شارع أبطال التحرير لتوفير السيولة المرورية، لتسهيل دخول الحماية المدنية في حالة حدوث أي حريق ليتمكنوا من سرعة إطفائه والتعامل معه.

حصر عدد الأسر المتضررة

وكلف محافظ أسوان الأجهزة المعنية بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي، بحصر عدد الأسر المتضررة بسبب حريق عمارة السوق السياحي بأسوان، سواء بتوفير متطلبات الحياة اليومية لهم من مستلزمات منزلية ومفروشات، فضلاً عن توفير وحدات سكنية عاجلة لإيوائهم.