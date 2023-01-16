كيف عاش المصري القديم؟.. كبير الأثريين بوزارة السياحة يجيب

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، إنّ دير المدينة بالبر الغربي، تعد أول مدينة للعمال عند المصري القديم، فعند انتهاء عمال وادي الملوك والملكات من أعمالهم، يعودون آخر النهار لمنطقة دير المدينة،التي احتوت على مقابر وسكن ومعبد خاص بهم.

بئر كشف أسرار حياة المصريين القدماء

وأضاف «شاكر»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ دير المدينة احتوت على بئر كانوا يرمون به كل الأوراق أو كل الأشياء، ومن خلال ذلك جرى معرفة ماذا يأكلون ويشربون ويلبسون، كذلك جرى معرفة شكل المحاكمة عندهم، التي تكونت من 10 أعضاء بينهم سيدتان.

وأفاد بأن الدكتور زاهي حواس اكتشف مدينة العمال بناه الأهرامات في التسعينات، والتي تكونت من جزأين، الأول هو حي الفنانين مثل النحاتين والرسامين، والجزء الثاني للعمال في المهن غير الاحترافية.

وأشار إلى أنه جرى اكتشاف قائمة لغياب وحضور العمال، إضافة لبردية تشير إلى كيفية قطع الأحجار ونقلها من طرة، لافتا أن من كان يحدد قواعد الفن عند المصري القديم هم الكهنة ورجال الدين، والتي لم تتغير طوال العصور القديمة.

وأكد أن الإسكندر الأكبر لم تكتمل فرحته بافتتاح اليونان أو الصين إلا بافتتاحه مصر، لأنه كان لديه حلم فكري بدمج الحضارتين الشرقية مع الغربية تحت مسمى الحضارة «الهلنستية»، كما أنه لا يوجد ما يسمى بـ «الفلسفة اليونانية» فهي مأخوذة من فلسفة الحضارة المصرية.

كبير الأثيرين: 60% من الحضارة لم يكتشف بعد

وأوضح أن الحملة الفرنسية حصلت على قطع أثرية محددة لفرنسا، مثل المسلة الموجودة أمام معبد الأقصر، وكميات كبيرة من البرديات، لافتا إلى أن أشياء كثيرة حدثت في فرنسا من تقدم كانت مأخوذة من العلوم المصرية القديمة.

ولفت أن مصر تحتوي على 124 هرما، كما أشارت باحثة أمريكية تدعى سارة باركت في 2017 إلى أن أسفل محافظة الشرقية يوجد 17 جسما يشبه الأهرامات، مستخدمة صورا للأقمار الصناعية، مؤكدا أن 60% من الحضارة المصرية لم يكتشف بعد.

ووجه رسالة لمن ينقب عن الآثار بطرق غير شرعية، قائلا لهم«أرجوكم هذه الآثارة ليست ملككم أو ملك مصر، ولكن ملك للبشرية كلها، ولا نستطيع فعل أي شيء إلا بموافقة اليونسكو، مصر دولة هامة».