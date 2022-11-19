«DMC» تعرض تقريرا عن ريادة مصر الإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية

عرض برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، تقريرا تليفزيونيا، عن جهود الدولة المصرية في ملف العلاقات الخارجية على مدار السنوات الماضية.

الاحترام المتبادل ركيزة أساسية في علاقات مصر الخارجية

أكد التقرير، الأسس والقواعد التي اتبعتها الدولة المصرية، كركيزة أساسية تقوم عليها علاقاتها الخارجية مع الدول المختلفة، وذلك خلال السنوات الثماني الماضية، ومنها الاحترام المتبادل، عدم التدخل في شؤون الدول، وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف التقرير، أنه حسب الخبراء والمهتمين بالملف الدبلوماسي، فإن احترام مصر لشؤون دول العالم، فإن هذا هو السبب الرئيسي في عودة مصر إلى ريادتها الإقليمية، العربية، والإفريقية، وذلك بفضل انتهاج، والتزام القيادة السياسية بهذه المبادئ، خاصة مع التعامل مع الملفات الكبرى والأزمات، وهو ما مكن مصر من توطيد علاقاتها مع مختلف دول العالم.

نجاح مصر في تنظيم قمة المناخ

أوضح التقرير التليفزيوني، أن مصر نجحت في تنظيم قمة المناخ، وذلك حسب الشهادات الدولية، التي تعد بمثابة تتويج ذلك المجهود الدبلوماسي، الذي استمر على مدار ثماني سنوات، وذلك من أجل استعادة مكانة مصر الدولية، وإعادتها إلى واجهة العمل الدبلوماسي في المحافل الإقليمية والدولية.