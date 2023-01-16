300 جنيه رسوم أداء التقييم المهني في المدارس المطبقة لمنهجية الجدارات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بشأن ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية القائمة على أعمال التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، المطبق بها البرامج الدراسية المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، وكذلك قواعد وضوابط الصرف الخاصة بحصيلة مقابل أداء التقييم النهائي.

وأوضحت الوزارة أنه يعقد امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية في البرامج التخصصية في المواعيد المقررة بالجداول المعتمدة من السلطة المختصة لطلاب الصف الثالث بمدارس التعليم الثانوي الفنى بمختلف نوعياته، المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات، ويجرى من خلالها التقييم النهائي ويتولى أعمال التقييم النهائي بالمدارس المستهدفة لجان مشتركة تشكل وترشح أعضائها على النحو الوارد بالقرار الوزاري.

وأوضح القرار الوزاري أنه تشكل كل لجنة من اللجان من 3 أعضاء بواقع عضو واحد من ممثلي سوق العمل، وعدد 2 من أعضاء التوجيه الفني المختص بالوزارة أو المديريات التعليمية بالإضافة إلى معاون إداري للجنة، ويجرى اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية.

وفي حالة عدم توافر ممثل لسوق العمل يتم الاستعانة بأحد أعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية المصرية على ألا يقل درجته العلمية عن مدرس أو أحد الأعضاء من التربية والتعليم من الفئات المذكورة.

سوق العمل

وتابعت الوزارة، يكون ترشيح الاعضاء الممثلين لسوق العمل فى اللجان المختصة بأعمال التقييم النهائي من خلال لجان التقييم والتحقيق بالنوعيات والعاملين المشاركين من الإدارات العامة النوعية بالإدارات المركزية ويشترط فيمن يتم اختياره عضوا من سوق العمل وأعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد اجتياز التدريبات التي تتولاها الإدارات المركزية المختصة بالتعليم الفني بالوزارة في هذا الشأن واستيفاء الشروط والضوابط الخاصة بأعمال التقييم النهائي وتوافر شروط الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة ويتولى العاملون المشاركين فى ترشيح ممثلي سوق العمل العمل بالنوعيات ولجان الإدارة بكل نوعية اجتياز أو توزيع الأعضاء الممثلين لسوق العمل على اللجان المشكلة بالمديريات التعليمية وفق الضوابط المنظمة لهذا الشأن.

التقييم النهائي

وشددت الوزارة على أنه يسدد كل طالب مقيد بالصف الثالث بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية 300 جنيه، مقابل أداء التقييم النهائي، على أن يجرى إيداع الحصيلة فى حساب تنمية الموارد، وتوزيع حصيلة مقابل أداء التقييم النهائي الخاص بالبرامج الدراسية المبنية، وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بعد خصم النسبة التى تقررها وزارة المالية.