أماكن سقوط الأمطار غدا.. بينها الإسكندرية وكفر الشيخ

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تشير التوقعات إلى تحسن حالة الطقس مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وسط طقس معتدل الحرارة في محافظات القاهرة الكبرى، بارد ليلا مائل إلى الدفء في جنوب سيناء والصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضح الخبراء أن أماكن سقوط الأمطار غدا تتضمن محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ»، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مدار اليوم، بنسبة تصل إلى 30%، وسط نشاط بسيط للرياح.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى انعدام فرص سقوط الأمطار على المحافظات خلال الأسبوع الجاري بداية من يوم الأربعاء القادم 18 يناير على مختلف المحافظات، مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا ونشاط للرياح.

وتعرضت محافظات السواحل الشمالية على مدار الأيام الماضية إلى سقوط أمطار غزيرة، لا سيما محافظتي مطروح والإسكندرية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما تعرضت المحافظات أمس إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والدلتا.