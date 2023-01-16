وفاة كبير مشجعي الدراويش.. دخل العناية بعد خسارة الإسماعيلي من المقاولون

توفي كبير مشجعي الإسماعيلي عماد لبيب، منذ قليل، إثر أزمة قلبية تعرض لها عقب مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب الجمعة الماضية، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبحسب رابطة مشجعي الدراويش ومصادر طبية مسؤولة في الإسماعيلية، فإنه توفي مساء اليوم الاثنين داخل غرفة العناية المركزة بعد سوء حالته الصحية وتأثير الأزمة القلبية التي تسببت في هبوط الدورة الدموية ووفاته.

30 عاما من تشجيع الدراويش

وقال أدهم محمد، أحد كبار مشجعي النادي الإسماعيلي، إن المتوفى كان من أكثر المشجعين حرصا على حضور مباريات الإسماعيلي والسفر وراء الفريق في المحافظات المختلفة.

وتابع «كان حزين في الفترة الأخيرة بشكل كبير على أداء الإسماعيلي ووجوده في مؤخرة جدول الدوري، وكان لديه أمل في الخروج من مباراة المقاولون العرب بنتيجة إيجابية، إلا أنه بعد الهدف الثالث تعرض لأزمة وسقط في المدرجات».

وقال إن سيارة الإسعاف انتقلت من تمركزها إلى المدرجات، وأجرت له بعض الإسعافات داخل النادي، وأكمل خروجه سيرا بعد المباراة، إلا أنه تعرض لأزمة صحية بعدها بساعات، ونقل إلى المستشفى في حالة سيئة.

الإسماعيلي يخسر بثلاثية من المقاولون

وتعرض النادي الإسماعيلي لهزائم متتالية في الفترة الأخيرة مع تذيله جدول الدوري العام برصيد 7 نقاط فقط، بعد خسارته أمام حرس الحدود والبنك الأهلي والمقاولون العرب.

وأعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي استقالته الأسبوع الماضي بعد الحالة السيئة التي وصل إليها الفريق الأول وزيادة الأزمات المادية داخل النادي.