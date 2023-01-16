اقرأ غدا في عدد الوطن.. «مِسِير الحَىّ يتلاقى»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«الوطن» ترصد حكايات عودة عدد من المفقودين والمشرّدين لأسرهم

«مِسِير الحَىّ يتلاقى»

«محمد» رجع إلى والدته بعد 3 سنوات تشرُّد.. و«فايزة» عادت إلى ولديها بعد «30 سنة فراق»

«رضا» اتحرمت من ابنها 43 سنة ورجع لها «بعد شوقة».. و«عبده» بعد 21 عاماً: «لقيت أهلي صدفة»

«سيدة الكرنك» بين أحضان أسرتها بعد «45 سنة حرمان»

«رفاعي» عاد إلى أهله في قنا و«حكايته ولا في الأفلام»

روشتة استعادة السلام النفسي: الاندماج مع الأهل يحتاج إلى تأهيل.. واستشاري: المفقود يعاني من آثار الوحدة

قطار «المبادرة الرئاسية» يواصل التنمية في قرى سوهاج والوادي الجديد

«السيسي» يوجه بتوطين الصناعات التكميلية لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة

الرئيس: توسيع أنشطة استكشاف البترول والغاز لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية

حراك إيجابي بسوق الصرف وزيادة في النقد الأجنبي

«المركزي»: ارتفاع حجم الاحتياطي إلى 34 مليار دولار.. وعودة مستثمرين أجانب للسوق

«هوانم القاهرة القديمة».. سيدات خلّدن أسماءهن على بيوت أثرية

«زينب خاتون» مأوى الجارية المعتوقة وملاذ الفدائيين.. و«ساكنة بك» مطربة الخديوي التي أهداها البكوية ولقّبها الشعب بـ«الباشا»

سيرة «الست وسيلة» يحفظها حارس البيت ويجهلها جيرانها.. و«بيت الكريتلية» مجمع حضارات مصغر.. ومحط أنظار صناع السينما

باحث أثري: المرأة أسهمت في الأعمال الخيرية وآثارها باقية.. و3 بيوت فقط متبقية من العصرين المملوكي والعثماني ترجع إلى النساء

التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق أكبر منصة لتدريب المتطوعين لدعم قدرات الشباب

معارض لتوزيع ملابس جديدة بالمجان لـ350 أسرة من الأولى بالرعاية في الغربية والدقهلية.. وخطة بكل محافظة للكشف عن الفقراء والأكثر احتياجا

الصفحة الثانية

«الزراعة»: إجراءات جديدة لزيادة إنتاجية المحاصيل ومواجهة تغير المناخ

إتاحة العيش لغير حاملي «البطاقات» بسعر مخفض

«التموين»: 3.4 مليون عدد معاملات السجل التجاري

«الإسكان»: مشروعات «الشروق» تقدم خدمات متميزة للمواطن

«الجزار»: أسهمت في خلق مناخ جاذب للاستثمار

«توفيق»: التنسيق مع أجهزة الشرطة العربية ركيزة أساسية

الفريق أسامة عسكر يشهد مناقشة البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية

«البحث» لمناقشة استراتيجية مواجهة تداعيات الحروب السيبرانية على الأمن القومي المصري

الحكومة: لا مد للعمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

وزارة المالية: 35 ألفا تقدموا للاستفادة من المبادرة.. وآخر موعد 14 مارس المقبل

«أمير»: نعتمد على الجهود الذاتية.. ونغطي مناطق مختلفة

بطاطين و«أكلة حلوة».. مبادرات شبابية لشتاء آمن

«أحمد»: «المستوردة بـ60 ألف جنيه.. وتميزنا عنها»

تحدي «طلاب التكنولوجيا»: ماكينة تغليف بـ4 آلاف جنيه

الصفحة الثالثة

عودة الموقوف

«كهربا» يعود بقرار من «فيفا»

«إيبوكا» المنقذ المنتظر فى الزمالك قبل مواجهة الأحمر

وزير خارجية الصين من متحف الحضارة: الكنوز المعروضة تبرز تطور الحياة والتراث المصرى

«جانج»: سعيد لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهرت بالحضارة المصرية العريقة

«مصر السيادى واتصالات» يطلقان «إرادة» لتمويل المشروعات

«مدبولى»: توفير المناخ لجذب الاستثمارات دعماً للاقتصاد

«الاستثمار»: توجيهات رئاسية بإزالة المعوقات.. ووحدة «الرخصة الذهبية» بدأت عملها

مباحثات «مصرية - كورية» لتعزيز التعاون المشترك فى المجالات الدفاعية والمدنية

«صلاح الدين»: إنتاج معدات الطاقة المتجددة وأنظمة الرى الحديثة

انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول لـ«أولى وثانية ثانوى»

«موسى»: طلاب محافظة القاهرة دخلوا على المنصة الإلكترونية بنجاح

و623 طالباً أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونياً و447 طالباً ورقياً

«موسكو»: سنحرق الدبابات الغربية الممنوحة لـ«كييف»

السلطات التركية: توقف الملاحة فى مضيق «البوسفور» بسبب جنوح سفينة حبوب أوكرانية

قطار «حياة كريمة» يواصل تنمية قرى سوهاج والوادى الجديد

«المبادرة»: مشروعات خدمية وبنية تحتية ومجمعات حكومية.. ومراكز لتنمية الأسرة والطفل

مسجد ومحطة تحلية مياه ومستوصف طبى

لم تُرزق بأبناء.. «الحاجة انتصار» تتبرع بثروتها لقريتها

الصفحة الرابعة

قصص وحكايات من عودة الغائبين والمفقودين بعد سنوات الحرمان والفراق

«مِسِير الحَىّ يتلاقى»

45 سنة حرمان.. «سيدة الكرنك» تعود إلى أحضان الحبايب

43 سنة خداع.. «رضا» تعيش مرارة «فقد الضنا» و«ابنك عايش بيدور عليكى»

«أم فارس» لم تحتمل كتمان السر أكثر من ذلك وأخبرت ابن أخيها «وسام» بالحقيقة فقرر البحث عن والدته المصرية

«30 سنة فراق» «فايزة» تسترد «رضا وسامر» بمكالمة «ماسنجر»

تركتهما مع زوجها فى ليبيا وفشلت فى اللحاق بهما فى سوريا واكتشفت بعد سنوات أنهما فى ألمانيا

25 سنة دراما «رفاعى» ركب قطار الحياة وعاد بحكاية «ولا الأفلام»

خرج للعب مع أشقائه وجيرانه وكان عمره 4 سنوات وعاد إلى منزل العائلة وعمره 29 سنة

الصفحة الخامسة

21 سنة غياب.. «عبده» يجد أهله صدفة ببركة «طفل بنى سويف المفقود»

جيران والده بالجيزة ذهبوا للبحث عن طفلهم المفقود فى بنى سويف فعثروا على ابن الجيران الغائب وعمره 23 عاماً

3 سنوات من العذاب.. «محمد» خرج للعلاج وعاش مشرداً.. وعاد بفضل شقيقه فى الكويت

ذهب مع شقيقه لأحد أطباء الأمراض النفسية فى المنوفية واختفى فى غرفة الاستقبال

«صفّى النية وابتسم فى وجوههم».. كلمة السر فى تعامل المتطوعين مع المشردين والتائهين

«كمارة» 18 عاماً فى العمل الاجتماعى: جبر الخواطر رسالة إنسانية

«الجبالى»: 7 آلاف متطوع يتعاونون معنا لإعادة المفقودين إلى ذويهم

صاحب «أطفال مفقودة»: أسستها مع زوجتى منذ 8 سنوات

و«السوشيال ميديا» لها دور مهم فى خدمة المجتمع

أول خطوة فى عملنا التأكد من صحة البلاغات عن المفقودين وخلوها من الخلافات الأسرية

روشتة تأهيل العائدين لأسرهم: السلام النفسى والاجتماعى ضرورة

أستاذ علم اجتماع: الاندماج مع الأهل مرة أخرى يحتاج إلى فترة تأهيل

دراما الابن المفقود فى حياة «برنس السينما المصرية»: «أبويا هو جوز أمى»

الصفحة السادسة

«الوطن» تكشف أسرار وحقائق حول سيدات خلدن أسماءهن على بيوت أثرية خلال عصور مختلفة

«هوانم القاهرة القديمة»

«زينب خاتون»

مأوى الجارية المعتوقة.. وملاذ الفدائيين والثوار

«بيت الكريتلية»

عاشت به «زينب» و«آمنة».. وحوّله «الخواجة» إلى متحف

«الكريتلية» محط أنظار السينما المصرية والعالمية.. من «التوت والنبوت» إلى «جيمس بوند»

الصفحة السابعة

«ساكنة بك»

منحها الخديو إسماعيل «البكوية».. ومنزلها فى طىّ النسيان

لقَّبها الشعب بـ«الباشا».. وبيتها مدرج فى قائمة مجلد التراث

«الست وسيلة»

أغفلها التاريخ.. وتحوَّل منزلها إلى «بيت الشعراء»

«عم أشرف»: المكان أشبه بالمتاهة لتضليل اللصوص.. ومزيَّن بجداريات منقوشة

سامح الزهار: المرأة أسهمت فى الأعمال الخيرية وآثارها باقية

الباحث الأثرى: 3 بيوت أثرية للنساء فقط المتبقية من العصرين المملوكى والعثمانى

البيوت الأثرية للرجال تميزت بالعنصر الدفاعى ومنها أبراج مراقبة وأبواب خشبية ثقيلة

الصفحة الثامنة

صدارة مصرية

مهمة المخاطر

«كولر» يخشى انتقام لاعبه السابق.. «العدالة المنشودة» تعيد الصراع بين الأهلى والجبلاية.. و«كهربا» يعود رسميًا

إلى العلامة الكاملة

فراعنة اليد في مواجهة سهلة أمام أمريكا ببطولة العالم.. و«جارسيا» يلجأ لعناصره الأساسية

ودقت طبول القمة

«إيبوكا» المنقذ المنتظر في الزمالك قبل مواجهة الأحمر.. والفيديو طريق فيريرا لحلم الثالثة

المعاملة بالمثل

منتخب الشباب يظهر حسن النوايا في التعاون مع الأندية.. والاتحاد ينتظر رد الجميل في بطولة الأمم