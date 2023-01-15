طحانوب.. أول قرية في الوطن العربى تحتضن تمثالا لـ«عبدالناصر»: عمره 52 عاما

عبدالناصر محبة كبيرة فى قلوب أهالى قرية طحانوب بمركز شبين القناطر فى القليوبية، فبعد أيام قليلة من رحيله فى عام 1970، قرّر الأهالى تخليد ذكرى الزعيم الراحل، وانتفضوا بمبادرة منهم وجهود ذاتية لكبار رجال القرية، بإقامة تمثال للزعيم فى مدخل القرية، وبمرور السنوات أصبح التمثال أحد أهم معالم القرية، فضلاً عن اكتساب هذا التمثال قيمة تاريخية كبرى، كونه أول تمثال يُقام لـ«ناصر» فى قرية بالوطن العربى.

يتم تجديده والاحتفال به كل عام

محبة أهالى القرية لـ«عبدالناصر» تعود إلى المكاسب الكبرى التى حصدوها من حكمه وانحيازه للفقراء، فكثيرون منهم تلقوا التعليم المجانى فى عهده، وحصلوا على وظائف فى جهات حكومية، وتسلموا أراضى من الإصلاح الزراعى لزراعتها، والأهم، وفق رواية أهل القرية الذين عايشوا تلك الفترة، أنه خلص طحانوب والقرى المجاورة لها من الإقطاع، ومكّن الفلاحين من زراعة أراضيهم والانتفاع بخيراتها.

فى عام 1992، تولى الحزب العربى الديمقراطى الناصرى فى القرية تجديد التمثال وإقامة حديقة حوله وزرعها بالأشجار وإقامة سور حديدى لها، وتنظيم احتفالات سنوية فى المناسبات المرتبطة بالزعيم الراحل، مثل ذكرى ميلاده ورحيله، وذكرى قيام ثورة 23 يوليو، وهى الاحتفالات التى كان يحضرها رموز قومية وسياسية عديدة، منهم خالد محيى الدين، وأبناء الزعيم الراحل، وقيادات ناصرية، منهم ضياء الدين داود، وحمدين صباحى، والفنان حمدى أحمد وغيرهم. وقبل سنوات قليلة تعرّض تمثال عبدالناصر للتشويه وإقامة كشك خضراوات وفاكهة أمامه وافتراش الباعة المنطقة المحيطة به، مما حجب رؤية المارة عنه وتسبّب فى تشويه الميدان، وبعدها أصدرت محافظة القليوبية قراراً لمواجهة تلك التعديات، لتعود البهجة إلى أهالى طحانوب واستقبلوا هذا القرار بفرحة عارمة ونظموا احتفالاً بعد قيامهم بتجديد الحديقة والتمثال، بحضور المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

أصبح أحد المعالم التاريخية فى محافظة القليوبية

وقال المحامى أحمد محمد رافع، من أهالى القرية: «تمثال جمال عبدالناصر رمز تاريخى لطحانوب، نعتز به كونه يُجسد مسيرة زعيم مصر والأمة العربية، ومن أقام التمثال هم أجدادنا الكبار الذين عاشوا زمن عبدالناصر وأحبوه وأورثونا هذا الحب الكبير له».

ويجرى تجديد التمثال والحديقة المحيطة به كل عام بمشاركة شباب وأهالى القرية، وتُقام احتفاليات وفعاليات ثقافية وشعبية فى ذكرى ثورة يوليو وذكرى ميلاد ورحيل الزعيم عبدالناصر، كما أصبح «تمثال الزعيم» فى طحانوب من أبرز معالم القرية واشتُهرت به على مستوى الجمهورية.