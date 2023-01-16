قناة «DMC» تبرز ملف «الوطن» حول تطوير التعليم «استثمار للمستقبل»

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلامية أية جمال الدين، على قناة «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتطوير التعليم بعنوان «تطوير التعليم.. استثمار للمستقبل في الأجيال الجديدة».

التعليم حجر الأساس للتقدم في كل المجالات

وقال سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف التعليم باعتباره حجر الأساس للتقدم في كل المجالات سواء الصناعة أو الفكر أو الثقافة والمعرفة، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية لها أكثر من جانب، وأهمها العنصر البشري كونه تقوم عليه هذه العملية، ومن هناك جاء الاهتمام بفكرة المعلمين وزيادة أعدادهم لكي يتناسبوا مع أعداد المدارس.

أهمية التعليم الأساسي وتطويره

وأكد «عبد الراضي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين عبر فضائية «dmc»، على أهمية الاهتمام بالتعليم الأساسي وتطويره، لتنشئة طلاب أصحاب فكر وثقافة وعلم ومعرفة إلى جانب تنمية قدراتهم على التعامل والفهم والإنجاز وتكوين رؤية خاصة بهم حول مختلف الموضوعات، فضلًا عن جعلهم أصحاب أهداف ومخططات واضحة لمستقبلهم، وكل ذلك قبل دخله المرحلة الجامعية.