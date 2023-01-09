ضبط 25 قضية إتجار بالمخدرات و16 قطعة سلاح في حملة أمنية بالقليوبية

وجه قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

ضبط 25 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 28 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 2163 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 16 قطعة سلاح ناري وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار شن الحملات.