ضبط مالك شبكة توزيع إنترنت دون ترخيص في دمياط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص بإنشاء محطة بث تليفزيوني لاسلكية وكذا شبكة توزيع إنترنت لاسلكية دون ترخيص بنطاق دائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط جرى استهداف مقر شبكة البث التليفزيوني وشبكة توزيع إنترنت لاسلكية، وأمكن ضبط مالك الشبكة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 89 جهازا إلكترونيا تستخدم في استقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية، و2 وحدة معالجة مركزية للتحكم في الشبكة، و2 جهاز لاب توب، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي.

تقديم خدمة الإنترنت لـ6500 مشترك

ويُشار إلى أن الشبكة الرئيسية وشبكة الإنترنت تقدم الخدمة لـ6500 مشترك نظير مبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.