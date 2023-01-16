«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا بالمحافظات.. شبورة كثيفة ونشاط للرياح

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا حول حالة الطقس غدا بالمحافظات، وتشير التوقعات إلى طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مع تكون بعض الظواهر الجوية وبينها الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية، ونشاط لحركة الرياح تزداد حدتها على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع تكون الغيوم الجزئية على جميع المحافظات.

حالة الطقس غدا بالمحافظات

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا بالمحافظات تختلف من قطاع إلى آخر، حيث يسود قطاع القاهرة الكبرى طقس مائل إلى البرودة ليلا، معتدل نهارا، مع تكون الشبورة المائية، ونشاط للرياح تصل سرعتها إلى 16 كيلو مترا في الساعة، مع تكون الغيوم الجزئية، وسجلت درجة الحرارة العظمى 19 درجة، وبلغت الصغرى 12 درجة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

فيما جاءت حالة الطقس غدا بمحافظات جنوب الوجه البحري بارد ليلا ونهارا، مع تكون الغيوم والشبورة ونشاط للرياح بلغت سرعتها 16 كيلو مترا في الساعة، وسجلت العظمى 19 درجة، والصغرى 12 درجة.

فيما جاء طقس محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية وفرص لسقوط أمطار وبلغت سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 18 درجة مئوية وبلغت الصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

فيما ارتفعت درجة الحرارة قليلا جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث سجلت العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجة، وسجلت سرعة الرياح 24 كيلو مترا في الساعة، وطقس معتدل ليلا ونهارا.

وتنعدم الشبورة المائية على محافظات جنوب الصعيد، وسجلت العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، مع نشاط بسيط للرياح، حيث بلغت سرعتها 18 كيلو مترا في الساعة.

وتنخفض درجات الحرارة الصغرى في محافظات شمال الصعيد، حيث بلغت 8 درجات وسجلت العظمى 20 درجة وذلك في طقس بارد ليلا ونهارا مع تكون الغيوم، وتسجل سرعة الرياح 15 كيلو مترا في الساعة، فيما سجلت أقل درجة حرارة للصغرى في الوادي الجديد 5 درجات مئوية.

وأكدت الأرصاد أن حالة البحر الأحمر والمتوسط غدا خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج 1.5 متر.