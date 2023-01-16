رئيس «الحركة الوطنية»: الحوار الوطني نقاش حر ونقلة نوعية للحياة السياسية

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان انطلاق جلسات الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، يمثل تقله نوعية للحياة السياسية خاصة وانه سيتم طرح كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في حوار حر ليس به محاذير او تقييد الامر الذي يؤكد ان مصر مقبلة علي مرحلة جديدة ونقطة فارقة تعد بمثابة ميلاد حقيقي للجمهورية الجديدة التي تسع للجميع .

وقال اللواء رؤوف ان جلسات الحوار الوطني ستساهم بشكل مباشر في بناء وصناعة كوادر سياسية قادرة علي ان تثري التجربة الديمقراطية والحزبية خاصة وان الدعوة جاءت من قبل رئيس الجمهورية الامر الذي جعلنا امام تجربه ملهمة ذات ابعاد وطنية يتم خلالها تبادل الرؤوي والافكار بين كافة اطياف ومكونات المجتمع المصري , سواء أحزب سياسية، أو منظمات المجتمع المدني، أو الحقوقيين أو غيرهم، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة من سلسلة حوارية طويلة يشارك فيها الجميع .

واضاف رئيس الحركة الوطنية ان اهمية الحوار تكمن ايضا في انه سيضم كل فئات الشعب المصري مهما اختلفت انتماءاتهم لان الاختلاف سنه كونية ولكن الحوار سوف يصل بنا الي حلول مرضية في القضايا والمشكلات العامة التي تهم المواطن وتواجه الوطن ، ومن خلال هذا الحوار الوطنى المثمر سيتم ايضا تبادل الآراء والنقاش بين جميع فصائل وأطياف الشعب وذلك من أجل بلوغ الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال النقاش الوطني والحوار المثمر