تفاصيل وفاة كبير مشجعي الإسماعيلي.. لديه 3 أبناء وجنازته غدا

قال مقربون من أسرة كبير مشجعي الدراويش عماد لبيب، والذي توفي مساء اليوم الاثنين، إثر أزمة قلبية تعرض لها الجمعة الماضية، على خلفية خسارة الإسماعيلي من المقاولون العرب، أنه يجري حاليا إنهاء إجراءات استلام الجثمان لدفنه في مقابر الأسرة.

وأضاف المقربون من الأسرة أن مشجع الدراويش لديه 3 أطفال دائما ما كان يصطحبهم في مباريات الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية على مدار السنوات الماضية.

رابطة مشجعي الإسماعيلي تنعى الراحل

ونعت رابطة مشجعي الإسماعيلي مساء اليوم الاثنين، الراحل عماد لبيب، على صفحات الرابطة وصفحات مشجعي النادي الإسماعيلي وسط حالة من الحزن.

وكتب ربيع طلب، أحد كبار مشجعي الإسماعيلي، وصديق الراحل عللا صفحته، «توفي إلى رحمة الله كبير مشجعي النادي الإسماعيلي وكبير مشجعي نادي الشهداء صديقي عماد لبيب حزنا على الإسماعيلي، كان بيكلمني كل يوم الصبح عن حال الإسماعيلي، الله يرحمك يا صاحبي».

تشييع الجثمان غدا عقب صلاة الظهر

وقال «طلب» في تصريحات لـ«الوطن»، إن صلاة الجنازة ستقام غدا عقب صلاة الظهر من مسجد محمد أمين بمزلقان عبد الحكيم عامر بمنطقة الشهداء في الإسماعيلية، على أن يقام سرادق العزاء أمام منزل العائلة بجوار عيد فرغلي لتجارة الأخشاب بالمحطة الجديدة.