مدير «الأهرام للدراسات»: الحوار الوطني سيلعب دورا كبيرا في إعادة تعريف السياسة

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني سيلعب دورا كبيرًا في إعادة تعريف مفهوم السياسة في مصر، مشيرًا إلى أن العمل السياسي لم يعد مفهوما تقليديا، وبخاصة أنه جرى اختزاله بطريقة معينة أضرت بعملية التطور في مصر.

الحوار الوطني سيخدم فكرة السياسة في مصر

وأضاف فرحات، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «الحوار الوطني سيخدم فكرة السياسة في مصر من خلال 3 محاور أو مسارات مهمة، مثل المعنى المباشر للسياسة سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو الأحزاب السياسية أو التمثيل السياسي أو المحليات».

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني عندما يأخذ دفعة وتوافق بين كل الأطراف حول ماهية الرؤية وأولويات العمل في هذه القضايا، سيكون الحوار الوطني قد خدم فكرة السياسة والعمل السياسي في مصر، وبخاصة أن هناك توافق بشأن أنّ القضايا السياسية ليست موضوع خلاف كبير، وهو ما اتضح من مؤشرات كثيرة، منها حجم النقاش الذي استغرقته القضايا السياسية كان أقل من قضايا المحورين الاقتصادي والاجتماعي.

تصور متقارب حول القضايا السياسية

وأكد، أن هناك تصور متقارب بني مختلف أطياف الحوار الوطني حول القضايا السياسية، وبالتالي فإن الحوار الوطني سيخدم السياسة في مصر بشكل مباشر، وهناك قضيتان أساسيتان سيلعب الحوار الوطني دورا كبيرا فيهما، الأولى تمثيل المصالح، حيث يتسم المجتمع بدرجة كبيرة من التعقيد، ولو جرى رصد الفاعلين المختلفين المستفيدين من الحوار الوطني مثل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلي واتحاد الصناعات وكل قطاعات رجال الأعمال والفلاحين والحقوقيين والأطباء، وسيعبر الحوار الوطني عن مصالح هؤلاء الفاعلين، وبخاصة في ظل أهميتهم الشديدة في المجتمع المصري.

وأشار، إلى أن النقطة الثانية بناء التوافق بين كل القوى السياسية والفكرية والتنظيمية، موضحًا أن البعض يختزل فكرة الديموقراطية ذاتها في الجانب الإجرائي (الانتخابات والصندوق): «هذه ليست الديموقراطية، في الأدبيات الأصيلة والكتب الأصلية في مجال التعريف الديموقراطية، فإن هناك مكونات أساسية، وهي الأطر والمؤسسية والثقافة والإجراءات، ومن ثم، فإن الحوار الوطني سيعمل على الوصول إلى توافق في قضايا خلافية».