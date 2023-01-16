بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث سير بالبحيرة (صور)

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 4 أخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع عربة كارو، ما أدى إلى انقلاب السيارة بالترعة على طريق «الهوارية - الرحمانية» عند منطقة البكوات بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة دبابة وأخري كارو، ما أدى لانقلاب الدبابة داخل ترعة طريق الهوارية، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 أشخاص ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، والجثث ما زالت محل الواقعة تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار يفيد حادث تصادم بالبحيرة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث تصادم السيارتين، وتبين إصابة كلا من حنان كامل محمد مدكور، 18 سنة، مقيمة الرحمانية، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، رهف جمعة محمد مدكور، 6 سنوات، مقيمة الرحمانية، مصابة بكسر في الحوض وكدمات وسحجات، محمد جمعة محمد مدكور، 4 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، حسني عبد الرؤوف حسب النبي، 44 سنة، مقيم لقانة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونقلوا جميعا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء المتوفين في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع حلمية محمد عبد المعطي، 60 سنة، مقيمة الرحمانية، كامل محمد مدكور، 70 سنة، مقيم الرحمانية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.