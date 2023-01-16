محافظ قنا ومطران دشنا يفتتحان كنيسة العذراء مريم بقرية فاو بحري (صور)

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ونيافة الأنبا تكلا، مطران دشنا وتوابعها، كنيسة العذراء مريم والقوي القديس الأنبا موسى الأسود بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، والمقامة على مساحة 400 متر مربع.

افتتاح كنيسة العذراء مريم

وهنأ محافظ قنا، نيافة الأنبا تكلا وأهالي قرية فاو بحري بمناسبة افتتاح كنيسة العذراء مريم والقوي القديس الأنبا موسى الأسود، والتي تعكس قداسة وقدسية أماكن دور العبادة، معربا عن سعادته بافتتاح دور العبادة ليس فقط لقدسيتها وممارسة الشعائر الدينية بداخلها، ولكن لكونها منابر تهدف إلى التنوير والتثقيف وبناء عقيدة الإنسان، لافتا إلى أنه تم افتتاح مسجد آل حمد بنفس القرية، تزامنا مع افتتاح الكنيسة الجديدة.

وأضاف «الداودي»، أن مصر ستظل دومًا وطنًا يحتضن الجميع ويعيش فيه كل أبناء مصر في تكاتف وأمان، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسعى دائما إلى السير بخطوات ثابتة نحو بناء مستقبل مشترك بين جميع أبناء الوطن انطلاقا من كوننا نسيجًا واحدًا، وشعبًا واحدًا، فالوطن متأصل في وجدان كل فرد فينا.

وفي ختام كلمته توجه بالشكر إلى رئيس الجمهورية على صدور قانون بناء وترميم الكنائس في عهده، كما توجه بالشكر لنيافة الأنبا تكلا وجميع الكهنة وكل من ساهم في بناء هذا الصرح الكبير، داعيا الله عز وجل أن يكلل مجهوداتنا جميعاً بالنجاح وأن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه من تطور لما فيه الخير لوطننا الحبيب مصر.

ترميم الكنائس في عهد الرئيس

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا تكلا عن شكره لمحافظ قنا لما قدمه من إنجازات على أرض الواقع، فضلا عن دعمه للكنيسة، مشيدا بقانون بناء وترميم الكنائس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بتأصيل الوعي الوطني في ظل التعايش والمحبة، لافتا أن دور العبادة ليست مقتصرة على إقامة الشعائر الدينية، إنما هي مكان لتعلم وغرس قيم المحبة والسلام وحب الوطن.

وفي نهاية الاحتفال قدم الأنبا تكلا درع المطرانية لمحافظ قنا، تقديرا لدورة البارز في إنشاء كنيسة العذراء مريم والقوي القديس الأنبا موسى الأسود.