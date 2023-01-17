مات حزنا على «الدراويش».. الإسماعيلي ينعى كبير مشجعيه عماد لبيب: ابننا الغالي

نعى النادي الإسماعيلي الرياضي، منذ قليل، كبير مشجعي الفريق عماد لبيب والذي توفي مساء أمس الاثنين، نتيجة أزمة قلبية تعرض لها حزنا على خسارة «الدراويش» من المقاولون العرب.

وقال بيان رسمي للنادي الإسماعيلي: «ننعى ابننا الغالي الذي وافته المنية في الساعات الماضية، ويتقدم النادي بخالص التعازي داعين المولى عزوجل أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

أسرة مشجع الدراويش تحدد موعد الجنازة

وحددت أسرة الشاب عماد لبيب موعد الجنازة غدا الثلاثاء عقب صلاة الظهر، من مسجد محمد أمين في منطقة المحطة الجديدة بالاسماعيلية.

ونعت رابطة مشجعي الدراويش كبير المشجعين بعد وفاته إثر تعرضه لأزمة قلبية في مباراة الإسماعيلي والمقاولون الجمعة الماضية، وتم نقله إلى المستشفى بعد المباراة بساعات في حالة صحية سيئة.

وكشف مقربون وأصدقاء الشاب عن تعلقه بالنادي الإسماعيلي وترحاله خلف الفريق طوال السنوات الماضية، إلا أنه كان في حالة سيئة بسبب تواجد الفريق في مؤخرة جدول الدوري هذا العام.

عزاء للشاب في منطقة الملاعب المفتوحة

وطالب عدد من مشجعي النادي الإسماعيلي إقامة عزاء الشاب الراحل في منطقة الملاعب المفتوحة بالنادي الإسماعيلي، تكريما له ولحبه للنادي.