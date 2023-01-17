فحص طبي لـ865 ألف حالة في سوهاج ضمن المبادرات الرئاسية خلال 2022

أكد الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فحص 864 ألفا و871 مواطنا في عام 2022، من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة، والتي تقدم خدماتها بـ204 مقار بجميع أرجاء المحافظة.

وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل مديرية الصحة، إن المبادرات الرئاسية شملت مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين ودعم صحة المرأة المصرية، وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال.

فحص 492 ألف امرأة

وأوضح «النجار»، أن مبادرة صحة المرأة، والتي تهتم بدعم صحة المرأة المصرية، تم من خلالها فحص 492 ألفا و151 امرأة، وتهدف إلى الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض،وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

وأشار إلى أن مبادرة صحة الأم والجنين، والتي تقوم بتقديم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين، وكذلك تقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف، تم من خلالها فحص 34 ألفا و218 سيدة.

مبادرة السمعيات

ولفت وكيل الوزارة إلى مبادرة السمعيات، والتي أجرت فحصا لـ115 ألفت و833 طفلا، وتهدف إلى توقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم العلاج المناسب.