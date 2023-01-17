روسيا تسيطر على بلدة «فيرخني فودياني» في ضواحي دونيتسك

سيطرت القوات الروسية، على بلدة «فيرخني فودياني» بضواحي مدينة «دونيتسك»، وأشار دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس «مقاطعة دونيتسك»، التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2022 على إثر استفتاء، إلى السيطرة على بلدات جديدة في الأيام القليلة المقبلة.

تحليق «سو 27» بمحاذاة طائرة استطلاع ألمانية فوق «بحر البلطيق»

وأمس الاثنين، بدأت تدريبات عسكرية مشتركة موسعة بين روسيا وبيلاروسيا، تستمر حتى الأول من فبراير المقبل، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان إن بلادها أطلقت، مقاتلة من طراز «سو 27» للتحليق فوق بحر البلطيق بمحاذاة طائرة استطلاع ألمانية «آر 3 سي أوريون» اقتربت من الحدود الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس الاثنين، بدأعمل خبراء «وكالة الطاقة الذرية» في محطة «جنوب أوكرانيا» النووية، وقال المدير العام للوكالة رفائيل جروسي، عبر حسابه بموقع « تويتر»، إن الخبراء في أوكرانيا للمساعدة في ضمان الأمن النووي أثناء الأزمة.

IAEA flag is now flying at #Ukraine’s #Pivdennoukrainsk (South Ukraine Nuclear Power Plant). We are here to stay to help ensure nuclear safety & security during ongoing conflict. Soon IAEA will be permanently present at all NPPs. pic.twitter.com/tCd7Wf22Kb — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 16, 2023

بابا الفاتيكان: جميع المفاوضات في ساحة المعركة تؤدي إلى طريق مسدود

وفي سياق متصل، قال بابا الفاتيكان فرنسيس، إن على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجلوس إلى طاولة المفاوضات والإصغاء إلى صوت العقل، ونقل رئيس «الاتحاد العالمي لأنصار الإيمان القديم» ليونيد سيفاستيانوف عن الحبر الأعظم، أن جميع المفاوضات في ساحة المعركة تؤدي إلى طريق مسدود.

بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن «موسكو» فرضت عقوبات عل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بسبب مساره المعادي لـ«موسكو»، مضيفة عبر «تليجرام»، أن لا يزال يتعين على مسؤول «لندن» توضيح دعمه لللحكومة الأوكرانية والنازية الجديدة.

موسكو: الطلب الأوروبي طلب إلغاء رسوم عبور الطائرات المدنية سيبيريا مضحكا

من جانبه، قال رئيس لجنة التشريع الدستوري بـ«مجلس الاتحاد»الروسي أندريه كليشاس، إن طلب «المفوضية الأوروبية» إلغاء رسوم عبور الطائرات المدنية الأوروبية أجواء سيبيريا يبدو مضحكا، مضيفا عبر«تليجرام» إن يجب على الأوروبيين شكر «موسكو»، لسماحها لطائراتهم المدنية بالتحليق فوق أوكرانيا.

اقتصاديا، حفظت النيابة الفرنسية دعوى أقامتها «داروين كلايمكس كواليشن»، مقرها فرنسا و«رازوم وي ستاند» الأوكرانية، منظمتان غير حكوميتين في 13 أكتوبر 2022، ضد شركة «توتال إنرجي» الناشطة في روسيا، بتهمة التواطؤ في «جرائم حرب» بإنتاجها وقودا لطائرات روسية قصفت أوكرانيا.