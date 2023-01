روسيا تسيطر على بلدة «فيرخني فودياني» في ضواحي دونيتسك

سيطرت القوات الروسية، على بلدة «فيرخني فودياني» بضواحي مدينة «دونيتسك»، وأشار دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس «مقاطعة دونيتسك»، التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2022 على إثر استفتاء، إلى السيطرة على بلدات جديدة في الأيام القليلة المقبلة.

وأمس الاثنين، بدأت تدريبات عسكرية مشتركة موسعة بين روسيا وبيلاروسيا، تستمر حتى الأول من فبراير المقبل، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان إن بلادها أطلقت، مقاتلة من طراز «سو 27» للتحليق فوق بحر البلطيق بمحاذاة طائرة استطلاع ألمانية «آر 3 سي أوريون» اقتربت من الحدود الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس الاثنين، بدأعمل خبراء «وكالة الطاقة الذرية» في محطة «جنوب أوكرانيا» النووية، وقال المدير العام للوكالة رفائيل جروسي، عبر حسابه بموقع « تويتر»، إن الخبراء في أوكرانيا للمساعدة في ضمان الأمن النووي أثناء الأزمة.

IAEA flag is now flying at #Ukraine’s #Pivdennoukrainsk (South Ukraine Nuclear Power Plant). We are here to stay to help ensure nuclear safety & security during ongoing conflict. Soon IAEA will be permanently present at all NPPs. pic.twitter.com/tCd7Wf22Kb