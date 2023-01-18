الاستئناف تنظر دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها في «تقسيم شاليهات رأس سدر»

تنظر محكمة الاستئناف، بعد قليل، في الاستئناف المقدم من ابنة الفنان رشوان توفيق، ضد والدها، في الدعوى الثانية المُقامة ضده منها بشأن عقد القسمة لـ«شاليهات رأس سدر».

تأجيل لتقديم المستندات والاطلاع

وكانت محكمة الاستئناف، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأربعاء، 18 يناير، لتقديم المستندات والاطلاع.

رفض الدعوى وقبول الفرعية

وفي وقت سابق، نظرت «الدائرة 11 مدني» في محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، الدعوى التي أقامتها «آية» ابنه الفنان رشوان توفيق ضد والدها، وشقيقتها هبة الله، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، وقضت برفض الدعوى، وقبول الدعوى الفرعية، والمعروفة إعلاميًا بـ«تقسيم شاليه رأس سدر».

بداية الخلاف بين آية رشوان توفيق ووالدها

البداية في الخلاف الذي جعل ابنه الفنان رشوان توفيق تتقدم بدعوى أمام المحكمة، حسب ما جاء في أوراق القضية، كان على تقسيم شاليه في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، الموروث عن والدتهم المتوفية أميمة عبدالرحمن، وذلك بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020.